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Политика

10 декабря 2014, 12:17

Материнский капитал можно будет потратить на покупку машины

Дмитрий Медведев материнский капитал правительство России власть

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос о возможности приобретения транспортных средств за счет материнского капитала, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

"Минтруду России (М. А. Топилину), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву), Минпромторгу России (Д. В. Мантурову) рассмотреть вопрос о возможности использования средств материнского (семейного) капитала на приобретение транспортных средств и о результатах доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения установлен до 12 февраля 2015 года.

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Материнский капитал выплачивается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство.

Сейчас материнский капитал разрешено использовать для на улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотеки, ремонт и строительство дома или долевое строительство. Кроме того, средства можно потратить на образование ребенка, включая оплату детского сада.

В 2014 году сумма материнского капитала составляла 429,4 тысячи рублей. В 2015 году выплата превысит 453 тысячи рублей. Получить материнский капитал можно только один раз.

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