Оператором базы перенесенных мобильных номеров станет ЦНИИ связи

Фото: ИТАР-ТАСС

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении оператора базы данных перенесенных номеров. Им стало федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт связи", сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующий документ вступает в силу с 1 декабря 2013 года.

"ФГУП ЦНИИС проблемой переносимости номера мобильной телефонной связи занимается более 4 лет. Институт располагает всей инфраструктурой, необходимой для организации деятельности оператора базы данных перенесённых номеров, в том числе оборудованными центрами обработки данных в Москве и Санкт-Петербурге, телекоммуникационными ресурсами для подключения к сети связи и системами энергообеспечения с возможностью обеспечения гарантированного электропитания", - говорится в сообщении.

Услуга по смене сотового оператора с сохранением телефонного номера заработает в тестовом режиме с 1 декабря 2013 года.

С апреля 2014 года она станет функционировать в нормальном режиме: сменить одну компанию на другую можно будет за 9 дней, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов.

Для юридических лиц смена номера будет происходить за 29 дней. По данным экспертов, в 2014 году отменой "мобильного рабства" воспользуется около 3 миллионов человек, а за первые 3 года работы услуги количество сменивших номер вырастет до 12 миллионов человек.