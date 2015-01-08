Правительство утвердило концепцию развития образования на 2016-2020 годы

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Дмитрий Медведев утвердил концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Премьер уже подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт правительства России.
"Концепция определяет в качестве цели обеспечение условий эффективного развития российского образования, формирование конкурентоспособного человеческого потенциала и повышение конкурентоспособности российского образования", - отмечается в сообщении.
Всего в документе обозначаются пять основных задач:
- создание и распространение инноваций в профессиональном образовании;
- развитие современных механизмов общего и дополнительного образования;
- популяризация среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности;
- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовку кадров для современной экономики;
- формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.
Новая концепция предусматривает проектно-целевой подход в реализации в отличие от программно-целевого подхода ФЦП развития образования на 2011-2015 годы. Реализовывать программу предлагается в два этапа: 2016-2017 годы и 2018-2020 годы.
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