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Общество

08 января 2015, 09:20

Правительство утвердило концепцию развития образования на 2016-2020 годы

Дмитрий Медведев образование развитие федеральная целевая программа

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Дмитрий Медведев утвердил концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Премьер уже подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт правительства России.

"Концепция определяет в качестве цели обеспечение условий эффективного развития российского образования, формирование конкурентоспособного человеческого потенциала и повышение конкурентоспособности российского образования", - отмечается в сообщении.

Всего в документе обозначаются пять основных задач:

  • создание и распространение инноваций в профессиональном образовании;
  • развитие современных механизмов общего и дополнительного образования;
  • популяризация среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности;
  • создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовку кадров для современной экономики;
  • формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.

Новая концепция предусматривает проектно-целевой подход в реализации в отличие от программно-целевого подхода ФЦП развития образования на 2011-2015 годы. Реализовывать программу предлагается в два этапа: 2016-2017 годы и 2018-2020 годы.

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