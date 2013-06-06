Медведев подвел итоги года работы Открытого правительства

Фото: ИТАР-ТАСС

Идея Открытого правительства реализовалась и стала фактом общественной жизни. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

За это время 30 законопроектов прошло правительство, в числе наиболее резонансных документов Медведев назвал закон о промышленной безопасности, кроме того, глава правительства высоко оценил дискуссии в Открытом правительстве по созданию финансового мегарегулятора.

В ближайшее время начнет работу единый портал открытых данных, который является одним из ключевых изобретений Открытого правительства. Премьер рассчитывает на то, что он будет работать "в достаточной мере эффективно".

Кроме того, внутри отдельных министерств и ведомств уже заработала система "Открытого министерства", при которой министерства публично раскрывают планы своей работы, пишет сегодня издание "Российская газета".

Чтобы сделать работу более эффективной Медведев предложил членам Экспертного совета работать в более тесном контакте с властью. "Если вы убеждаете министерство, что концепция законопроекта никуда не годится или что отдельные его положения должны дорабатываться более существенно, тогда нужно выходить на руководство правительства и президента и говорить об этом", - подчеркнул Медведев.

Он также призвал не воспринимать Открытое правительство как одного министра Михаила Абызова. "Мне кажется нашей очень распространенной ошибкой: "вот Открытое правительство" и пальцем тыкают в Абызова. Это неправильно. Мы все должны быть частью этой системы, а Михаил Анатольевич просто должен координировать какие-то процессы", - подытожил Медведев.