Телемедицина может появиться в России

Фото: m24.ru

Правительство России одобрило соглашение о сотрудничестве государств - членов Евразийского экономического сообщества об оказании телемедицинских услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Целями настоящего соглашения являются создание и развитие сторонами совместимых национальных телемедицинских систем с последующим обеспечением их взаимодействия для общедоступного и качественного оказания медицинской помощи населению на территориях государств сторон независимо от социального положения и места жительства их граждан", - говорится в документе.

Как уточняется, телемедицина - это такая медицинская помощь, при которой пациент или врач, непосредственно проводящий обследование или лечение пациента, дистанционно консультируется с другим специалистом, находящимся, например, в медицинском центре в Москве.