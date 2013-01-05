Медведев подписал постановление об информации в сфере ЖКХ

Дмитрий Медведев. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об открытости информации в сфере ЖКХ.

"Документ позволит обеспечить участников отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства актуальной и достоверной информацией, необходимой для принятия обоснованных решений и проведения взвешенной государственной политики ", – сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, постановление призвано повысить качество управления многоквартирными домами и предоставляемых коммунальных услуг.

Проект постановления был внесен Минрегионом во исполнение части пятой статьи 165 Жилищного кодекса России, отмечается в тексте.