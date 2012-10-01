В Москву приехал основатель Facebook Марк Цукерберг

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг приехал в столицу. На 1 октября у него запланированы ряд встреч: с Дмитрием Медведевым, студентами МГУ, а также известными программистами и блогерами

В Москву впервые приехал основатель самой популярной в мире социальной сети Facebook - Марк Цукерберг. Первым делом он посетил Красную площадь и "зачекинился" в "Макдональдсе".

В понедельник, 1 октября, у Цукерберга запланирована встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая, возможно, пройдет в "Сколково". Они обсудят взаимодействие в области IT-технологий.

Также основатель Facebook намерен встретиться со студентами МГУ, известными блоггерами и программистами.

Предположительно, приезд Цукерберга в Москву станет дополнительной рекламой Facebook в России. Возможно, что основатель популярной соцсети проведет "вербовку" лучших российских специалистов для работы в своей компании.

Отметим, что социальная сеть Facebook была основана в 2004 году. В настоящее время ею пользуется около миллиарда человек во всем мире. Российская аудитория соцсети ежемесячно достигает около 12 миллионов человек, при этом лишь половина из них – зарегистрированные пользователи.