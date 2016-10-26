Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 11:00

Культура

Таланту Евгения Евстигнеева посвятят бесплатную тематическую программу

Фото: ТАСС/Юзеф Мосенжник

Тематическую программу "ЕвГений Евстигнеев" проведут 26 октября в ДК "Салют". Об этом сообщают организаторы.

В этом году знаменитому артисту, любимому несколькими поколениями зрителей, исполнилось бы 90 лет.

Евстигнеев обладал феноменальным талантом. Он примерял кардинально разные образы, и во всех них был органичен. Следователь, профессор, карманник, звездочет – он мог сыграть кого угодно, и это всегда оказывалось блестяще.

Об уникальном даре и судьбе артиста, символизирующего все лучшее в нашем кинематографе, расскажет специалист Татьяна Кучеренко.

Вход на вечер бесплатный, необходима регистрация.

Место: ул. Свободы, 37

Время: 18:00

