Таланту Евгения Евстигнеева посвятят бесплатную тематическую программу

Фото: ТАСС/Юзеф Мосенжник
Тематическую программу "ЕвГений Евстигнеев" проведут 26 октября в ДК "Салют". Об этом сообщают организаторы.
В этом году знаменитому артисту, любимому несколькими поколениями зрителей, исполнилось бы 90 лет.
Евстигнеев обладал феноменальным талантом. Он примерял кардинально разные образы, и во всех них был органичен. Следователь, профессор, карманник, звездочет – он мог сыграть кого угодно, и это всегда оказывалось блестяще.
Об уникальном даре и судьбе артиста, символизирующего все лучшее в нашем кинематографе, расскажет специалист Татьяна Кучеренко.
Вход на вечер бесплатный, необходима регистрация.
Время: 18:00