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Спорт

31 декабря 2014, 11:47

"Динамо" объявило об уходе полузащитника Кристиана Нобоа

Динамо контракты Кристиан Нобоа

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" объявило о том, что эквадорский полузащитник Кристиана Нобоа не продлил контракт с клубом и покидает команду, сообщает пресс-служба "бело-голубых".

"Сегодня, 31 декабря, у Кристиана Нобоа заканчивается контракт с "Динамо". Футболисту было сделано достойное предложение по продлению договора, однако Нобоа его не принял", - говорится в сообщении.

Кристиан Нобоа выступает за "Динамо" с 2012 году, куда перешел из казанского "Рубина" на 8 миллионов евро. В активе эквадорского хавбека 92 встречи в составе динамовцев и 12 забитый мячей.

В составе казанского клуба, где Нобоа выступал с 2007 по 2011 годы, он провел 107 игр (22 мяча). Вместе с "Рубином" он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), а также завоевал Суперкубок России (2010).

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