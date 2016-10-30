Дубль Панченко принес победу "Динамо" в матче ФНЛ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Московское "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги победило ярославский "Шинник". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Бело-голубые" открыли счет на 20-й минуте матча – отличился Иван Темников. На 40-й минуте Кирилл Панченко удвоил преимущество "Динамо".

За 20 минут до конца основного времени Владислав Сиротов отыграл один мяч. А Михаил Земсков на 73-й минуте сравнял счет во встрече. Однако спустя две минуты все тот же Панченко забил победный мяч.

"Динамо" после 19 матчей набрало 43 очка. "Бело-голубые" занимают первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.