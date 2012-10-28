Столичное "Динамо" одержало победу над "Крыльями Советов"

Антон Шунин. Фото: ИТАР-ТАСС

На стадионе "Арена Химки" завершился матч 13-го тура Российской футбольной премьер-лиги между столичным "Динамо" и самарским клубом "Крылья Советов". Победу со счетом 1:0 одержали москвичи.

Встреча получилось не очень содержательной, без массы опасных моментов. Команды отчаянно сражались не только друг с другом, но и с лужами на поле, которое было далеко не в идеальном состоянии после ночного снегопада. В штрафной площади каждой из команд образовались настоящие океаны, мешавшие нападающим продемонстрировать все свои умения.

Но на 13-й минуте ни лужи, ни самарские защитники не помешали Кокорину открыть счет. Форвард отдал пас на Кураньи, получил ответную передачу уже в штрафной, вытащил мяч из лужи и пробил мимо Веремко. Оборона гостей в этом эпизоде исполняла роль почетного эскорта.

После забитого гола игра успокоилась. Мяч стал постоянно застревать в центре поля, опасных атак стало совсем мало.

На 39-й минуте мог огорчить Шунина Григорян, но мяч после его удара разминулся со створом динамовских ворот. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Динамо".

Второй тайм начался с грубой ошибки защитника самарцев, после которой Джуджак спокойно мог увеличивать разрыв в счете. Гостей спас Веремко.

Спустя семь минут самарцы могли наказать "бело-голубых" за небрежную игру в обороне. Фернандес прервал пас на нападающего гостей так, что вывел его на свидание с Шуниным. К счастью для подопечных Петреску и лично для Фернандеса, Кабальеро сам не ожидал такого подарка и пока форвард размышлял, что делать с мячом, опасность успели ликвидировать.

За пять минут до конца встречи в сетке ворот "Крыльев" побывал-таки второй мяч. Юсупов очень обрадовался, но как выяснилось, совершенно зря - перед тем, как нанести удар, он толкнул соперника в спину, что заметил рефери Николаев.

В самой концовке гости попытались устроить что-то вроде финального штурма, но до настоящей опасности у ворот Шунина дело так и не дошло.

"Динамо" одерживает вторую подряд победу и поднимается на 11-е место в турнирной таблице. Следующую игру подопечным Петреску предстоит провести 4 ноября в гостях против "Краснодара".

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov