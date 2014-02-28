Московское "Динамо" выиграло регулярный чемпионат КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" досрочно выиграло регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Бело-голубые" стали недосягаемыми для соперников после матча с магнитогорским "Металлургом".

После того, как основное время в матче "Динамо" - "Металлург" (Магнитогорск) завершилось вничью - 0:0, стало ясно, что ни один из клубов лиги не сможет догнать "бело-голубых" в таблице регулярного чемпионата КХЛ.

На данный момент у "Динамо" 108 очков, у ближайшего преследователя - "Магнитки" - 100, но с учетом ничейного результата в основное время, "Металлург" не сможет набрать больше 108 очков по итогам первенства.

Отметим, что "Динамо" выигрывает регулярный чемпионат КХЛ впервые в своей истории. Коллектив Олега Знарка дважды завоевывал Кубок Гагарина, но никогда не становится победителем "регулярки".

Рекорд по числу побед в чемпионате КХЛ удерживает уфимский "Салават Юлаев", хоккеисты которого дважды становились победителями первенства. По разу "регулярку" выиграли "Трактор", СКА и "Авангард".