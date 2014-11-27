Столичное "Динамо" одержало пятую победу подряд в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Динамо" одержало пятую победу подряд в рамках группового этапа Лиги Европы. "Бело-голубые" обыграли греческий "Панатинаикос" со счетом 2:1.

Счет на 14-й минуте открыли греки. Маркус Берг после навеса с фланга отправил мяч в сетку ворот Владимира Габулова.

У подопечных Станислава Черчесова долгое время ничего не получалось в атаке. Однако после перерыва "Динамо" довольно быстро добилось своего.

Сначала отличился Вильям Ванкер, который с помощью рикошета от защитника "Панатинаикоса" поразил ворота гостей. Спустя пять минут Алексей Ионов убежал один на один с голкипером и реализовал свой шанс, выведя "Динамо" вперед. Итоговый счет встречи - 2:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" за тур до окончания группового этапа гарантировали себе первое место в своем квартете и продолжат выступление в весенней стадии турнира.