Игрок "Динамо" пожаловался на расистские оскорбления от фанатов "Торпедо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Торпедо" может подвергнуться серьезному наказанию за инцидент, произошедший в матче восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги. Фанаты "черно-белых" скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего защитника "Динамо" Кристофера Самбы, сообщает Чемпионат.ком.

Соответствующую запись в протокол внес делегат матча Николай Левин. Решение по наказанию "Торпедо" примут контролирующие органы Российского футбольного союза. Клубу грозит снятие очков и проведение трех матчей без зрителей.

Поединок прошел накануне и завершился победой "Динамо" - 3:1. Самба был заменен в перерыве.

Вице-президент клуба Геннадий Соловьев заявил после матча, что конголезец сам попросил замену из-за расистских выкриков с трибун.

Отметим, что "Торпедо" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице лиги, а "Динамо" идет на втором месте.