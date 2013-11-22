Московское "Динамо" обыграло "Адмирал" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ столичное "Динамо" на своей площадке одержало победу над "Адмиралом" со счетом 3:2.

Уже к середине первого периода "бело-голубые" вели в счете с разницей в две шайбы. На 7-й минуте отличился Денис Кокарев, а через минуту голом отметился Доминик Граняк.

Гости смогли отквитать одну шайбу во второй трети матча - гол забил Андрей Никитенко. Однако уже через пять минут шайба Мартиньша Карсумса восстановила преимущество динамовцев в два гола.

В третьем период "Адмирал" смог забить лишь один гол, который на счету Виктора Другова.

После этой победы московское "Динамо" продолжает занимать второе место в Западной конференции.