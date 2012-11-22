Виталий Мутко вступился за "Зенит"

Виталий Мутко Фото: ИТАР-ТАСС

Результаты матчей должны определяться на футбольном поле, считает Министр спорта России Виталий Мутко. Такое заявление он сделал после решения контрольно-дисциплинарного комитета, который засчитал "Зениту" техническое поражение в прерванном матче с московским "Динамо".

По словам министра, комитет принял решение в соответствии с регламентом, но после окончания сезона этот регламент можно будет пересмотреть. "Такое наказание считаю чрезмерным, все-таки результаты матчей должны решаться на футбольном поле", - приводит слова Мутко РИА Новости.

Напомним, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение о присуждении петербургскому "Зениту" технического поражения со счетом 0:3 с формулировкой "за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами клуба, повлекшее прекращение матча". Кроме того, "Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей и два ближайших домашних матча он проведет без зрителей.

Во время матча "Динамо" – "Зенит", который проходил в Химках, один из болельщиков бросил в сторону вратаря Антона Шунина петарду. Спортсмен получил ожог глаз и был госпитализирован.