Перенесенный матч "Амкар" - "Динамо" состоится 30 апреля

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Перенесенный матч десятого тура Российской футбольной премьер-лиги между "Амкаром" и московским "Динамо" состоится в будущем году. Команды выйдут на поле стадиона "Звезда" 30 апреля, сообщил в Twitter начальник отдела по работе с болельщиками "бело-голубых" Антон Дорофеев.

Игра должна была состояться в Перми 18 октября, но была перенесена из-за сильного снегопада. Работники стадиона "Звезда" не смогли очистить поле от снега к началу матча.

В настоящее время "Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ с 19 очками. От идущего первым "Зенита" москвичей отделяет семь очков.

"Амкар" расположился на 12-м месте и ведет борьбу за выживание в премьер-лиге. Пермяки имеют одинаковое количество баллов с "Уралом" - по 7.

Отметим, что перенесенных игр в десятом туре могло быть две, но работники стадиона екатеринбургского "Урала" сумели очистить поле перед матчем местной команды со "Спартаком".