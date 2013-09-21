"Локомотив" обыграл "Динамо" в столичном дерби - 3:1

Фото: ИТАР-ТАСС

В Химках состоялся стартовый матч 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Локомотивом" и "Динамо". Победу со счетом 3:1 одержали "железнодорожники".

Первый тайм поединка прошел в равной борьбе. За полчаса игры команды не создали практически ни одного опасного момента. Состояние газона на "Арене Химки" не позволяло командам играть в комбинационный футбол - мяч то и дело застревал в грязи.

На 44-й минуте встречи произошел достаточно спорный эпизод. Воронин получил пас в штрафной, пробросил мяч мимо вратаря и оказался перед пустыми воротами. Однако первым снаряд подхватил защитник "Локомотива" Дюрица. Игрок "красно-зеленых" не удержался на ногах и упал, как показалось, без помощи Воронина, тем не менее, арбитр Карасев зафиксировал фол со стороны динамовца, который, не дожидаясь свистка, уже успел закатить мяч в ворота. Это решение рефери вызвало бурю протестов игроков и тренерского штаба "Динамо".

Первые десять минут второго тайма остались за "Локомотивом". На 51-й минуте счет в матче был открыт. Н'Дойе прорвался по центру, не встретив никакого сопротивления защиты "бело-голубых" и пробил точно в "девятку".

После пропущенного гола "Динамо" сумело перестроить игру, и уже спустя семь минут натиск подопечных Петреску принес свои плоды. Диарра ошибся на фланге, потерял мяч и позволил игроку "Динамо" сделать навес. Голкипер "Локомотива" Абаев не дотянулся до мяча, и Нобоа забивал уже в пустые ворота - 1:1.

Эти цифры горели на табло до 74-й минуты, когда Карасев усмотрел фол "последней надежды" в действиях защитника "Динамо" Дугласа, который прервал выход Н'Дойе один на один с вратарем. Рефери назначил пенальти и удалил динамовца с поля. Одиннадцатиметровый реализовал Самедов - 2:1 в пользу "железнодорожников".

Уже в добавленное время "Локомотив" увеличил преимущество в счете. Ткачев сыграл в "стенку" с Н'Дойе, вошел в штрафную и мощно пробил мимо Габулова в дальний нижний угол ворот - 3:1.

Победа позволила "Локомотиву" выйти на второе место в турнирной таблице с 19 очками. "Динамо" остается на шестой строчке - у подопечных Петреску в активе 13 очков.