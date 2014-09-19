Московское "Динамо" обыграло "Автомобилист" в домашнем матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" одержало победу над "Автомобилистом" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился со счетом 4:2.

Первыми отличились гости. Уже на 3-й минуте Анатолий Голышев реализовал большинство мощным броском в "девятку" динамовских ворот.

Спустя шесть минут москвичи восстановили статус-кво. "Бело-голубые" разыграли красивую комбинацию, которую точным выстрелом завершил Янне Яласваара.

Под занавес первой двадцатиминутки хозяева вышли вперед. В большинстве отличился Максим Соловьев.

Во втором периоде команды обменялись голами. На шайбу Жильбера Брюне ответил Каспарс Даугавиньш.

Счет 3:2 держался до конца третьего периода. За двадцать секунд до конца встречи наставник "Автомобилиста" заменил вратаря на шестого полевого игрока. Этим сразу же воспользовался все тот же Даугавиньш, оформивший дубль. Окончательный итог матча - 4:2 в пользу "Динамо".

Таким образом, "бело-голубые" набирают 10 очков и поднимаются на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.