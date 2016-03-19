Столичное "Динамо" одержало гостевую победу над "Уфой"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичное "Динамо" одержало гостевую победу в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги над "Уфой". Поединок завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил новобранец "бело-голубых" Фатос Бечирай.

Поединок не изобиловал опасными моментами. Во второй половине "Уфа" прижала москвичей к воротам, но не сумела извлечь никаких дивидендов из контроля над мячом.

Таким образом, "Динамо" удалось прервать серию из пяти матчей без побед в чемпионате России.

В результате "бело-голубые" поднялись на десятую строчку в турнирной таблице лиги.