Футболисты столичного "Динамо" не смогли выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" в матче 1/8 финала Лиги Европы сыграло на своем поле вничью с итальянским "Наполи" и вылетело из турнира. Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 0:0.

Первый матч этих команд в Неаполе закончился победой хозяев – 3:1.

Стартовые 45 минут ответной встречи прошли в равной борьбе, при этом у москвичей два гола были отменены из-за офсайдов. В свою очередь у гостей в перекладину попал Мертенс и едва не поразил дальний угол Кальехон. Второй тайм забитых голов также не принес.

Таким образом, по сумме двух поединков в следующий раунд проходит итальянская команда.

Добавим, что на стадионе "Арена Химки" произошли столкновения с участием фанатов обеих команд. Беспорядки произошли в кафе для болельщиков, расположенном в подтрибунном помещении стадиона

Как сообщает портал Чемпионат.ком, фанаты выкрикивали оскорбления в адрес друг друга, а затем стали кидать различные предметы, в том числе столы и мусорные баки. Затем фанаты пытались прорваться через ограждение, но оперативно вмешавшаяся полиция сумела локализовать конфликт.