"Зенит": долгий путь к техническому поражению. Часть первая

В Российской футбольной премьер-лиге часто происходят скандалы, связанные с судейством или нарушением регламента одной из команд. Случаи, когда матчи отменяли или переносили из-за поведения болельщиков - очень редкое явление. В этой статье M24.RU расскажет о произошедшем на матче "Динамо" - "Зенит", реакции на это официальных лиц лиги и клубов. Мы также вспомним о долгом пути "Зенита" к этому "технарю" (а в том, что команда с берегов Невы будет наказана именно так, не сомневается, похоже, уже никто) и приведем цитаты болельщиков. Часть вторая.

История взаимоотношений

Трудно найти в премьер-лиге две команды, фанаты которых ненавидят друг друга столь яро, как болельщики "Зенита" и "Динамо". Каждый матч между этими командами - квинтэссенция чистой ненависти, злобы, море матерных кричалок, оскорбительные баннеры и массовые драки, как на трибунах, так и за пределами стадиона.

Наверное, никто уже не даст точного ответа, когда началось противостояние фанатов "Зенита" и "Динамо", но можно выделить несколько ключевых моментов, которые всякий раз мешали фанатам клубов наладить отношения и мирно сосуществовать в рамках чемпионата России.

Может, все началось в 2003 году, когда в один солнечный майский день, симпатичная команда Властимила Петржелы, в которой блистали молодые Кержаков и Аршавин, тогда еще подававшие надежды юные игроки, была втоптана в газон стадиона "Динамо". Тогда, 10 мая, в воротах клуба из Санкт-Петербурга побывали семь мячей, на которые петербуржцы сумели ответить всего лишь одним. Голкипера "Зенита" Камила Чонтофальски за глаза назвали "вратарем-катастрофой", а журналисты, смакуя сенсацию, писали, что зенитовцам еще рано замахиваться на титулы. То чувствительное, оглушительное, непередаваемо обидное поражение Санкт-Петербург долго не мог забыть, и "Динамо" сразу стало для фанатов "Зенита" врагом. Почти таким же, как вечный раздражитель - московский "Спартак".

А может, корни ненависти уходят в 2001 год и трагический инцидент в Санкт-Петербурге, когда фанаты "Динамо" убили юношу, который болел за "Зенит", во время выезда на гостевой матч. Молодого человека забили обломком арматуры. Редчайший случай для российского футбола, когда в фанатской драке пострадал человек, который не являлся фанатом и на месте драки оказался случайно.

Или все еще глубже и причину ненависти стоит искать в 1999 году, когда в финале Кубка России "Зенит" одержал победу над "Динамо".

Сейчас все это не имеет значения - практически каждый матч между "Зенитом" и "Динамо" превращается в "околофутбол", рождая новые причины ненавидеть, если фанат одного из клубов забыл о старых распрях.

В 2007 году "сине-бело-голубым" удалось расквитаться с москвичами на футбольном поле с невероятным для футбола счетом 9:3. Произошло это знаменательное событие 8 августа в кубковом матче, который прошел в Санкт-Петербурге. Набравший ход "Зенит" просто уничтожил "Динамо", находившееся на тот момент в самом низу турнирной таблицы.

Спустя год на матче 29-го тура между "Зенитом" и "Динамо" отличились фанаты каждого из клубов. Болельщики "Динамо" вывесили баннер с надписью "Е***ь Зенит", а поклонники клуба с берегов Невы оскорбили память легенды советского футбола Льва Яшина баннером "Сдох ваш Яшин - сдохнет и "Динамо". Инспектор матча Эдуард Лакомов нашел второй из баннеров достаточно оскорбительным для того, чтобы остановить встречу и разобраться в произошедшем. Баннер быстро убрали, но наказание не заставило себя долго ждать, и первый матч следующего чемпионата "Зенит" провел на своем поле без зрителей. Тех, кто вывесил полотно, оскорбляющее память вратаря "Динамо", наказали сами фанаты "Зенита" - авторов баннера попросту избили (если верить сообщениям гостевой книги петербуржского клуба).

Впрочем, некоторым фанатам "сине-бело-голубых", видимо, понравилось поминать великого голкипера. Перед матчем 41 тура прошлого чемпионата, когда уже было ясно, что "Зенит" займет первое место, болельщики устроили новую "акцию". Перед матчем с "Динамо" неизвестные люди вывесили на одной из транспортных развязок Московского шоссе новый баннер, оскорбляющий память Яшина. Поскольку это произошло за пределами стадиона, ни хулиганы, ни клуб не понесли никакого наказания.

Эта "славная" история взаимоотношений не оставляла и тени сомнения - на "Арене Химки" должно было произойти что-то из ряда вон выходящее.

Последние "акции" фанатов "Зенита"

Фанаты "Зенита" долго шли к техническому поражению, которое, скорее всего, станет закономерным итогом истории в Химках.

25 сентября зенитовские "ультрас" в прямом смысле слова "отожгли" во время кубкового матча в Калининграде с местной "Балтикой". Сначала они устроили на трибунах такое пиротехническое шоу, что впору было вызывать на игру спецтехнику для тушения пожара, а затем прорвали ограждение и сцепились с сидевшими на той же трибуне болельщиками "Балтики". Несколько фанатов "Зенита" выбежали на поле, после чего игра была на некоторое время остановлена.

Удивительно, но за этот инцидент "Зенит" не понес серьезного наказания. Поскольку в протоколе матча масштабы драки и файер-шоу отражены не были, а встречу команды доиграли до конца - со счетом 2:1 выиграл "Зенит", дисциплинарные меры ограничились штрафами. Внимание общественности было приковано к бесчинствам на матче "Торпедо" - "Динамо", поэтому петербуржцам удалось отделаться, что называется "малой кровью" и даже малым вниманием.

11 октября фанаты "Зенита" слегка "пожгли" в гостевом матче против нижегородской "Волги". Мишенью футбольных хулиганов на этот раз оказался стадион. На секторе фанатов "Зенита" вспыхнул настоящий пожар (подожгли пластиковые кресла) и над ареной заклубился черный дым. Ситуацию спасли действия пожарных расчетов, но владельцам стадиона все равно пришлось несладко - заменить пришлось около 300 пластиковых кресел, которые сгорели или были выломаны фанатами "Зенита".

Серьезных санкций клуб с берегов Невы избежал и на этот раз.

Нападение на Шунина

На 37-й минуте матча между "Зенитом" и "Динамо" петарда, брошенная с трибуны болельщиков "сине-бело-голубых", взорвалась прямо перед голкипером "Динамо" Антоном Шуниным. Голкипер получил травму и был госпитализирован, а матч прервали и не стали доигрывать по причине бесчинств болельщиков на трибунах.

К тому времени "Зенит" уже проигрывал со счетом 1:0 - на 27-й минуте отличился Гранат, и настроение на секторах, где сидели петербуржцы, было соответствующим.

В настоящий момент неизвестно, кто кинул петарду. Полиция задержала трех болельщиц клуба из Санкт-Петербурга, но кто именно из них бросил петарду, пока установить не удалось.

По факту броска петарды возбуждено уголовное дело. И хотя установить, кто именно был тем самым "Робин Бэдом" не удалось, полицейские выяснили, каким образом взрывоопасная техника попала на матч. Ее пронесли, что называется, "в себе". Именно таким способом, как любят проносить наркотики на борт авиалайнера наркокурьеры и прятать ценные вещи во время обысков некоторые преступники.

Шунин получил ожог роговицы и был отправлен в больницу на обследование с жалобами на ухудшение зрения. В воскресенье его выписали, но примет ли он участие в ближайших матчах "Динамо" - пока неизвестно.

Остался один вопрос: что будет дальше? Какое решение примут по недоигранному матчу. Практически никто не сомневается, что "Зенит" ждет техническое поражение и несколько игр без зрителей, но окончательный ответ будет получен только на следующем заседании контрольно-дисциплинарной комиссии РФС. Как сообщил "Чемпионат.ком" Николай Толстых, заседание КДК состоится в четверг.

