Московское "Динамо" выиграло Кубок Гагарина и второй раз подряд завоевало главный трофей КХЛ. В шестом матче финальной серии плей-офф москвичи обыграли "Трактор" со счетом 3:2.

Счет был открыт на 15-й минуте встречи. Форвард хозяев Якуценя нанес неудобный для голкипера бросок, и шайба пролетела между щитков Еременко.

Второй период активнее провели хоккеисты "Динамо". С интервалом в три минуты им удалось забить две шайбы и выйти вперед. Сначала отличился Соин, который удачно поборолся на "пятачке" перед воротами Гарнетта, а затем Пестунов добил диск в ворота после броска Горохова.

На 50-й минуте Контиола сравнял счет и перевел встречу в овертайм.

Дополнительное время началось с удаления у "Динамо" игрока за нарушение численного состава. Штраф отправился отбывать Мосалев. За две минуты "Трактор" создал несколько острых моментов, но воспользоваться ими не сумел.

Спустя минуту шанс получило уже "Динамо" - Кузнецов был наказан за задержку соперника руками. "Бело-голубые" могли несколько раз поставить точку в этом противостоянии, но всякий раз на пути шайбы вставал Гарнетт.

Но спустя считанные секунды после того, как Кузнецов вышел на площадку, Гарнетт уже был бессилен помочь своей команде - Цветков добил шайбу в ворота после броска Кокарева.

"Динамо" одержало победу, которая позволила команде второй раз подряд завоевать главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина. Второй год подряд подопечные Знарока сокрушают всех, кто пытается им противостоять на пути к чемпионству.

Таким образом, по количеству завоеванных титулов "Динамо" сравнялось с "Ак Барсом". Ни одна из команд Западной конференции, кроме "Динамо" не выигрывала Кубок Гагарина.