Рядом со стадионом "Динамо" появится дублер Третьего транспортного кольца

Рядом со строящимся спортивным комплексом "ВТБ Арена парк" появится дублер Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Новую дорогу соединят выездами с будущим городским кварталом "Арена парк", в котором планируется возвести гостиницы и офисные здания. "Помимо этого, новый проезд пройдет между территорией спортивного комплекса и кварталом. А Московская аллея, закрытая на сегодняшний день, проходящая параллельно Ленинградскому проспекту, будет реконструирована и открыта вновь", - добавили в комитете.

Также под строящейся Академией спорта и под стадионом "Динамо" разместят подземный паркинг.

Напомним, "ВТБ Арена парк" - проект реконструкции стадиона "Динамо" и прилегающей к нему территории. Комплекс будет состоять из центрального стадиона "Динамо", городского квартала "Арена парк" и спортивного парка "Динамо".

Площадь комплекса превысит 264 тысячи квадратных метров. Центральный стадион "Динамо" смогут одновременно посещать около 27 тысяч зрителей. Малая арена вместимостью от 11,5 до 14 тысяч человек будет использоваться в качестве хоккейной, баскетбольной или концертной площадки.

Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки. Сейчас работы ведутся на поле, для него монтируются основания.

Документация проекта насчитывает 80 томов. В Госэкспертизе особое внимание уделяли сохранившейся трибуне, которая смотрит на Ленинградский проспект. Ее облик нельзя было менять ни при каких условиях.

Открытие стадиона, которое состоится в 2017 году, планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина - 22 октября.