Столичное "Динамо" одержало победу в овертайме над "Витязем"

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты столичного "Динамо" оказались сильнее подмосковного "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся вечером 14 ноября. Основное время встречи завершилось вничью - 3:3, а в овертайме шайба Никласа Бэкстрема принесла "бело-голубым" победу.

Счет был открыт на 11-й минуте игры - отличился нападающий чеховского клуба Александр Королюк. Спустя минуту равновесие было восстановлено - Бэкстрем поразил ворота после идеальной передачи Овечкина. Но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев, хоккеисты "Витязя" реализовали большинство при игре 5 на 3.

Во второй двадцатиминутке в воротах "Динамо" побывала еще одна шайба. Королев выехал из-за ворот и переиграл Алексея Волкова, сообщает "Р-Спорт".

В третьем периоде столичные хоккеисты активизировались и взяли нить игры в свои руки. Сначала сделал дубль Бэкстрем, а за пять минут до сирены Константин Волков сравнял счет.

Овертайм прошел при полном преимуществе "Динамо". "Бело-голубые" много атаковали и добились своего - хет-трик Бэкстрема поставил победную точку в матче.

Обладатели Кубка Гагарина сезона 2011/2012 одерживают четвертую победу подряд и продолжают занимать первое место в Западной конференции.