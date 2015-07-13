"Динамо" уведомило Черчесова об отставке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Динамо" уведомило главного тренера Станислава Черчесова об отставке. Клуб намерен назначить на его место новоиспеченного спортивного директора Андрея Кобелева, сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация, что увольнение Черчесова связано с его позицией по трансферам. После того, как руководство клуба приняло решение отказаться от подписания контрактов с Виталием Дьяковым и Янном М'Вилой, Черчесов выступил против.

Позиция тренера не устроило руководство "Динамо", и с ним разорвали контракт. Официально об этом решении пока не объявлено.

Стоит отметить, что "бело-голубым" придется заплатить два миллиона евро за досрочное расторжение контракта с Черчесовым.

Черчесов возглавил клуб в апреле прошлого года. Каких-либо серьезных успехов на этом посту он не добился. Более того, коллектив исключили из розыгрыша Лиги Европы за несоблюдение принципов "финансового fair-play".