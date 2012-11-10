Московское "Динамо" одержало победу над "Аланией"

Кевин Кураньи благодарит болельщиков "Динамо" после второго забитого мяча

На "Арене Химки" состоятся матч 15-го Российской футбольной премьер-лиги между столичным "Динамо" и владикавказской "Аланией". Победу со счетом 2:0 праздновали "бело-голубые".

Динамовцы, которым нужно было реабилитироваться за поражение от "Краснодара", активнее начали встречу. "Алания", потерпевшая три поражения подряд в чемпионате, решила отсидеться в обороне.

Ситуация во владикавказском клубе сложилась не самая простая. Главный тренер команды Владимир Газзаев после поражения от "Волги" заявил, что готов уйти в отставку. Президент "Алании" отставку не принял, но наставнику можно только посочувствовать - многие болельщики владикавказского клуба требуют отставки специалиста. "Алании" в этом матче требовалась только победа, которая позволила бы клубу уйти из зоны вылета.

Но на 27-й минуте встречи радужные планы болельщикам владикавказцев пришлось отложить. Кевин Кураньи, которого в последнее время нещадно критиковали, открыл счет в матче. Джуджак выбил мяч вперед, но получилась передача на ход Кураньи. Немецкий нападающий оторвался от защитников и пробил мимо голкипера в нижний угол ворот.

В самом начале второй половине игры Кокорин должен был увеличить разрыв в счете, оказавшись с мячом прямо перед воротами, но удачно сыграл защитник, выбивший мяч из-под ноги динамовского форварда.

Нельзя сказать, что москвичи показывали идеальную игру, но на фоне "Алании", явно испытывающей проблемы, "Динамо" смотрелось солидно.

На 55-й минуте Кураньи мог сделать дубль, но не попал в ворота соперника с острого угла.

Но все же нападающий забил свой второй гол в этой встрече. Произошло это знаменательное событие на 85-й минуте игры. После подачи углового в штрафной "Алании" возникла неразбериха, и форварду позволили беспрепятственно пробить головой с четырех метров. Хомич среагировать не успел.

В последних семи матчах первенства "Динамо" одержало пять побед, которые позволили подопечным Петреску подняться на десятое место, после ужасного старта. Следующую встречу "бело-голубые" проведут 17 ноября в Химках против "Зенита".