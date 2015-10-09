"Динамо" разгромило "Ладу" со счетом 5:0

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Столичное "Динамо" одержало разгромную победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Бело-голубые" разгромили "Ладу" со счетом 5:0.
Гости вышли вперед уже на 34-й секунде поединка – отличился Максим Пестушко.
В дальнейшем москвичи не дали соперникам шанса усомниться в своем превосходстве. Пестушко оформил дубль, по шайбе забросили Денис Баранцев, Мэт Робинсон и Алексей Терещенко.
Итоговый счет поединка – 5:0.
Таким образом, "бело-голубые" набирают 34 очка и поднимаются на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Стоит отметить, что "Динамо" прервало неудачную серию из трех поражений подряд.