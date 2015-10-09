Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 20:28

Спорт

"Динамо" разгромило "Ладу" со счетом 5:0

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Динамо" одержало разгромную победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Бело-голубые" разгромили "Ладу" со счетом 5:0.

Гости вышли вперед уже на 34-й секунде поединка – отличился Максим Пестушко.

В дальнейшем москвичи не дали соперникам шанса усомниться в своем превосходстве. Пестушко оформил дубль, по шайбе забросили Денис Баранцев, Мэт Робинсон и Алексей Терещенко.

Итоговый счет поединка – 5:0.

Таким образом, "бело-голубые" набирают 34 очка и поднимаются на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Стоит отметить, что "Динамо" прервало неудачную серию из трех поражений подряд.

Динамо КХЛ Лада

