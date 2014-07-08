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Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче открытия встретятся московское "Динамо" и магнитогорский "Металлург", сообщает пресс-служба лиги.

По правилам в поединке за Кубок открытия должны играть победитель и финалист розыгрыша Кубка Гагарина прошедшего сезона, но пражский "Лев", вышедший в финал в завершившемся сезоне, снялся с турнира из-за финансовых проблем.

Таким образом, место пражан заняло столичное "Динамо".

Отметим, что москвичи завершили борьбу за Кубок Гагарина на стадии четвертьфинала конференции, уступив в семиматчевом противостоянии ярославскому "Локомотиву".

В новом сезоне согласно структуре, предложенной на утверждение правлению лиги, каждая команда проведет по 60 матчей. Кроме того, лимит на легионеров в КХЛ будет распространяться и на белорусских игроков. Ранее появилась информация, что для них будет сделано исключение.