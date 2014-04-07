Бегущие по граблям: разгромное поражение столичного "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

На фоне неурядиц московского "Спартака" не осталось незамеченным фиаско другого столичного клуба – "Динамо". "Бело-голубые" ухитрились разгромно уступить замыкающему турнирную таблицу "Анжи" – 0:4. Спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов разбирается в причинах провала подопечных Дана Петреску.

В последнее время, когда речь идет о неудачах московских футбольных клубов, по умолчанию подразумевается "Спартак". Оно и понятно: три проигрыша в пяти последних играх чемпионата, унизительное поражение от клуба второго дивизиона в розыгрыше кубка страны – словом, есть повод схватиться за голову. Однако не один "Спартак" способен на поражающие воображение "подвиги" – в отчетном туре российского первенства отличились и футболисты "Динамо".

Разумеется, "Динамо" имеет полное и законное право проигрывать, когда ему заблагорассудится. Никто не застрахован от неудач – даже "Реал" и "Барселона" порой получают на орехи от скромных "Осасуны" и, о ужас, "Алькоркона". Несколько досаднее, что "бело-голубые" пали от рук, а если уж быть совсем точным, от ног махачкалинского "Анжи", застолбившего за собой последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата. И уж совсем удивительно, что "Динамо" было разгромлено со счетом 4:0 и нахватало полную авоську от игроков, списанных из других команд за отсутствие в последнее время сколько-нибудь значимых футбольных достижений.

Нельзя не сказать пару лестных слов об "Анжи". Команда, составленная из давно переставших светить футбольных звезд, не оставила камня на камне от обороны "бело-голубых". Особенно обидно должно быть болельщикам московского клуба, которые имели неудовольствие лицезреть гол, забитый экс-динамовцем Федором Смоловым. В бело-голубой футболке он не показывал у чужих ворот ровным счетом ничего, но стоило Смолову выйти на поле против своей бывшей команды, как он тут же огорчил Владимира Габулова и Дана Петреску.

Фото: ИТАР-ТАСС

Да и другие игроки "Анжи", в текущем сезоне ничем себя не проявлявшие, не ударили в грязь лицом в матче с "Динамо". Александр Бухаров, который запомнился только тем, что вломился в самолет "Зенита" в нетрезвом виде, забил гол и отдал голевую передачу. Владимир Быстров был активен и создавал напряжение на своем фланге, а полузабытый в России Александр Алиев и вовсе поучаствовал в трех комбинациях, которые привели к взятию ворот "Динамо".

А у гостей не клеилось ровным счетом ничего. Защита в лице кандидата в сборную Алексея Козлова и бразильского легионера Тейшейры Дугласа откровенно спала на поле. Время от времени оборонцы "Динамо" пропускали очередной разящий укол от "Анжи", после чего с хмурым видом спешили с доставкой мяча в центральный круг. В остальные моменты игры они не проявляли излишнего рвения.

Светлые места в игре "Динамо" были. Например, в начале матча Кевин Кураньи от души зарядил по воротам Михаила Кержакова, которого подстраховала штанга. Да и Александр Кокорин отнюдь не выглядел мальчиком, основное призвание которого – подавать мячи более взрослым коллегам, допущенным до игры в футбол.

И не сказать даже, что это поражение "Динамо" – неизбежная закономерность, но факты – штука упрямая. "Бело-голубые" еще ни разу не были чемпионами России. Да и в первенстве СССР последняя их победа произошла еще в 70-е годы, когда основная масса болельщиков клуба не посещала не только стадионы, но даже и детские сады. Это кажется досадным недоразумением, но давайте взглянем правде в глаза: когда "Динамо" в последний раз демонстрировало целостную, красивую игру?

Фото: ИТАР-ТАСС

Под руководством Дана Петреску, при всем к нему уважении за работу в "Кубани", такого отрезка не было. Случались эпизодические всплески активности, когда "Динамо" могло вынести разобранный по кусочкам "Спартак" Эмери или превращало в нуль амбиции ЦСКА на футбольном поле закатыванием четырех мячей в ворота Акинфеева. Но это частности, отдельные яркие матчи, а стабильной, уверенной игры у "Динамо" не было.

Пожалуй, был такой период под руководством Сергея Силкина, пока тренер не ударился в разъяснение глубины глубин ведущим игрокам того динамовского коллектива. Тот задорный футбол, в который играли "бело-голубые" в сезоне 2011/2012, сейчас можно вспоминать с ностальгией. А дальше уже пошло по нарастающей: проблемы в коллективе, обстрел игроков из пейнтбольных ружей, отставка Силкина и последнее место после 8 туров чемпионата. Приглашение Петреску помогло мобилизовать коллектив, но игры как не было, так и нет.

Самое интересное, что Петреску обладает одним из лучших наборов исполнителей в российской премьер-лиге. Кто может сравниться с "Динамо" по глубине скамейки, на которой пылится такой самородок, как Юрий Жирков? Это даже "Зениту" с Халком и Витселем не приснится в самом страшном сне. А уж про "Спартак", "Локомотив" и иже с ними и говорить не приходится – не тот уровень оснащения, меньше финансовые возможности, но…

Результаты "Локомотива" в этом сезоне показывают, что наставнику Леониду Кучуку удалось создать команду из разрозненного сборища, оставленного ему по наследству Славеном Биличем. Пусть у "железнодорожников" тоже не все в порядке с собственно игрой, но очки клуб берет регулярно и по праву занимает первое место по потерянным баллам в лиге.

Фото: ИТАР-ТАСС

На мой взгляд, можно говорить о том, что "Динамо" попало под синдром "Реала". То есть политика скупки всех подряд игроков с громкими именами и обширным списком регалий способна оправдать себя только при наличии отлаженной тренерской модели, в которую вписываются все и каждый. Если этого не происходит, то любой игрок тянет одеяло на себя, а команда играет кто в лес, кто по дрова. Как, собственно. и было с "Динамо" в матче с "Анжи".

Остается открытым вопрос, зачем "Динамо" рассталось со Смоловым? Может быть, стоило не использовать его на острие, а давать возможность попробовать себя в подыгрыше Кокорину? Ведь неспроста нападающий "бело-голубых" с такой уверенностью говорил о том, что ему очень удобно комбинировать со Смоловым. Ну, и что, мол, Смолов за свою карьеру забил столько же голов, сколько Джейми Каррагер – автоголов? Зато он был полезен в подыгрыше, а теперь такого игрока в составе "Динамо" нет.

Собственно, не стоит петь заупокойную столичному клубу. При всех своих проблемах они вполне неплохо держатся на плаву. Но с такой игрой о мечтах на чемпионство не следует даже думать. А болельщикам клуба остается надеяться, что команда проведет работу над ошибками и перестанет быть одной из когорты тех, у кого постоянно "не получается". Одной из списка "бегущих по граблям".

Василий Макагонов