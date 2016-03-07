Форма поиска по сайту

07 марта 2016, 22:28

Московское "Динамо" проиграло СКА

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичное "Динамо" в домашнем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступило санкт-петербургскому СКА. Поединок завершился со счетом 2:3.

В составе москвичей отличились Андрей Миронов и Даниил Тарасов. У СКА дубль оформил Евгений Дадонов, еще одна шайба на счету Никиты Гусева.

Стоит отметить, что все шайбы гостей в этой встрече были заброшены при игре в большинстве. СКА не сумел реализовать лишь один штраф соперника.

Следующий матч в этой паре состоится 9 марта в столице.

Победитель в противостоянии встретится с выигравшей командой в споре ЦСКА и нижегородского "Торпедо". На данный момент там счет 1:0 в пользу нижегородцев.

