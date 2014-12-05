Московское "Динамо" разгромило "Слован" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" разгромило братиславский "Слован" в матче Континентальной хоккейной лиги. "Бело-голубые" забросили семь шайб в ворота гостей, "Слован" сумел ответить лишь двумя.

Судьба встречи была решена в первом периоде. Москвичи забили четыре безответных гола, отличились Каспарс Даугавиньш, Денис Кокарев и дважды - Максим Карпов.

В начале второй двадцатиминутке Алексей Цветков довел счет до 5:0. В дальнейшем команды забросили по две шайбы. В составе "Динамо" отметились Даугавиньш и Мартиньш Карсумс, а у "Слована" - Томаш Нетик и Иван Баранка. Итоговый счет встречи - 7:2 в пользу столичных хоккеистов.

Таким образом, "Динамо" набирает 69 очков и остается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.