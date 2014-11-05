Торговые точки у метро "Динамо" приведут к единому стилю

Фото: m24.ru

Торговые точки возле метро "Динамо" могут привести к единому стилю к 2017 году, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на гендиректора управляющей компании "Динамо" Андрея Перегудова.

"Я считаю, что префектура, подписывая арендные договоры с владельцами палаток, должна учитывать и тематическую составляющую. Нужно сохранить дух парка физкультуры и спорта "Динамо", - отметил Перегудов.

Он добавил, что станция метро "Динамо" заставлена разнородными торговыми точками, которые не украшают район. "Мы собираемся внимательнее рассматривать вопрос оформления палаток. Своим проектом мы создаем идеологию этого района. Его внешний облик и стиль изменятся, когда проект будет закончен", - сказал Андрей Перегудов.

Он уточнил, что в ходе реконструкции стадиона "Динамо" и воссоздания парка физкультуры и спорта предусмотрят достаточное количество возможностей для организации торговли и питания. "Мы планируем достаточное количество точек питания: как на территории парка, так и в зданиях. Конечно, будет лучше, если все будет в единой концепции", - резюмировал Перегудов.

Отметим, что реконструкция стадиона "Динамо" завершится в 2017 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Я думаю, 2017 год у нас будет довольно удачным. Это прекрасный проект: две арены, отдельный комплекс спортивных сооружений на 63 тысяч квадратных метров. То есть у нас появляется такой полноценный спортивный кластер. Это мирового уровня комплекс", - заявил Хуснуллин.

"Москва в цифрах": Парк физкультуры и спорта "Динамо"

Отметим, что на территории "Динамо", который получил название "ВТБ Арена Парк", реконструируют центральный стадион, а также построят академию спорта, городской квартал и спортивный парк.

Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей малую и большую спортивную арены, музей "Динамо", досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг на 733 машино-места. Большая и малая арены на 26 тысяч человек и на 11-14 тысяч человек, соответственно, могут использоваться в качестве хоккейной, баскетбольной или концертной площадки.

При реконструкции особое внимание уделят сохранению и восстановлению исторических элементов стадиона и реставрации здания Западной трибуны, являющейся памятником архитектуры. Так, на стадион вернут барельефы скульптора Меркурова, ранее украшавшие портики Северной и Южной трибун.

Городской квартал "Арена Парк" займет юго-западную часть комплекса. Во середине 2016 года здесь планируется открыть гостиницу. Помимо него и "ВТБ Арена парк" в квартале возведут жилые и офисные здания, апартаменты, штаб-квартиру и музей общества "Динамо", а также досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг.

Кроме того, на прилегающей территории предполагается построить спортивный парк "Динамо". Здесь появятся гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, фехтования, игры в сквош и других видов спорта, а также медицинский блок.

Транспортная доступность нового стадиона "Динамо" и городского квартала будет обеспечена действующей станцией метро "Динамо" Замоскворецкой линии, а также строящейся станцией "Петровский парк" Третьего пересадочного контура, открытие которой намечено на 2016 год.