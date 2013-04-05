Финальная битва Кубка Гагарина: "Динамо" – "Трактор"

Фото: ИТАР-ТАСС

4 апреля завершилась серия "Трактор" – "Ак Барс" и определился соперник московского "Динамо" в финале плей-офф. Им стал челябинский "Трактор". О том, какими выдались полуфинальные серии и чего стоит ждать в финале, читайте в репортаже M24.ru.

Серия "Динамо" – СКА

СКА и "Динамо" – давние соперники, если этот термин можно применить к существующему всего 5 лет КХЛ и собственно Кубку Гагарина. И в этом противостоянии уже успели образоваться свои счеты к сопернику. Прежде всего, у "красно-синих".

Год назад СКА считался главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина, подопечные Милоша Ржиги заняли второе место в регулярном чемпионате, выиграв соревнования на Западе, и готовились к победному походу за главным хоккейным трофеем Европы. Но путь СКА преградило московское "Динамо". "Бело-голубые" не просто выбили СКА из розыгрыша, но и учинили им форменный разгром, не дав выиграть ни одного матча в серии, – 4:0.

К противостоянию в текущем розыгрыше Кубка Гагарина СКА подошел в прекрасной форме. Хоккеисты с берегов Невы выиграли регулярный чемпионат с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя и катком прошлись по соперникам в первых раундах плей-офф. По ходу чемпионата команда неожиданно попрощалась с Ржигой, место которого занял Юкка Ялонен. Руководство СКА сделало, казалось бы, все, чтобы наконец-то доказать скептикам, что клуб может не только проигрывать серии плей-офф "Спартаку" и "Атланту", но и завоевывать трофеи.

"Динамо", на первый взгляд, выглядело скромнее и по составу, и по притязаниям. Почти вечный Знарок на тренерском мостике, уехавшие за океан Овечкин с Бекстремом, скандал с героем прошлогоднего противостояния со СКА Анисиным, который в итоге покинул клуб. Впрочем, не Анисиным единым было живо "Динамо": у "бело-голубых" нашлись другие герои на финальную серию Запада.

Пожалуй, главным из них стал вратарь "Динамо" Александр Еременко. Да, у него присутствовали ошибки – например, необязательная шайба во втором матче серии, когда вратарь упустил ее из ловушки за линию ворот, но в ключевые моменты Еременко просто "тащил" свою команду. В первом матче серии, завершившемся со счетом 3:2, лишь блестящая игра голкипера позволила "Динамо" удержать преимущество до финальной сирены.

Изрядно помучили СКА и Цветков с Квапилом. Первый похоронил надежды армейцев в третьем матче серии, забив победную шайбу, а последний отметился хет-триком в шестой и последней игре противостояния.

У СКА можно отметить Виктора Тихонова, который вполне заслуживает приза самому ценному игроку турнира.

СКА образца нынешнего года боролся и сдаваться явно не собирался, несмотря на практически полное отсутствие шансов после первых трех матчей серии и летевшие на лед сосиски. Метал громы и молнии Артюхин, который в одной из встреч "регулярки" отправил к доктору Яласваару, а в серии плей-офф серьезно потрепал нервы Соину. Трибуны арены в Санкт-Петербурге неизменно заполнялись – и это при серьезном увеличении цен на билеты!

В общем, СКА вполне заслуживал выхода и не хватило петербуржцам не столько силы, сколько уверенности, точности и нестандартных тренерских решений Ялонена. Знарок в очередной раз переиграл своего визави – когда было необходимо, "Динамо" сушило игру, и СКА Ялонена, в общем-то ничего не мог поделать с обороной "бело-голубых". Утешить болельщиков "красно-синих" может только тот факт, что СКА Ржиги в прошлом году вообще не сумел выиграть у "Динамо" ни одной встречи.

Кстати, Знарок на пресс-конференциях неизменно подчеркивал, что его клуб побеждает за счет командного духа. "У меня в команде играют только мужики, других у меня нет!" – эта фраза с пресс-конференции уж точно войдет в историю, особенно если "Динамо" в таком же уверенном стиле одолеет "Трактор".

"Бело-голубые" постараются второй раз в своей истории стать обладателями самого престижного европейского хоккейного трофея, а СКА пополнило коллекцию скелетов в шкафу. Она у подопечных Ялонена уже внушительная – "Атлант", рижское "Динамо", "Спартак" и два раза подряд – столичное "Динамо".

Серия "Трактор" – "Ак Барс"

Финальная серия на Востоке стала настоящим боевиком. В духе фильмов с Сильвестром Сталлоне или Ван Даммом, когда главного героя сначала методично и безжалостно избивают, затем он теряет надежду и внезапно выигрывает/побеждает всех соперников/убивает главного злодея – в зависимости от картины.

Почти все в этой серии было за "Ак Барс" – большой опыт участия в финальных сериях Кубка Гагарина, уверенная игра в овертаймах, глубина скамейки – у "Трактора" несколько игроков оказались в лазарете. За челябинцев играл только один факт – хоккеисты "Ак Барса" сильно устали после серии "больше, чем жизнь" с извечным противником – "Салаватом Юлаевым", где казанцам пришлось отыгрываться со счета 2:0.



Да и складывалось начало серии в пользу "Ак Барса". Особенно ярким и зрелищным получился четвертый матч. За пять минут до окончания третьего периода "Трактор" вел в счете 5:3, но с интервалом в 20 секунд пропустил две шайбы. В овертайме сильнее оказались казанцы. Тогда казалось, что в этой серии все уже ясно, ведь пятый матч предстояло провести в Казани, а на родной для себя арене, при яростной поддержке болельщиков, "Ак Барс" обычно неудержим. Но "Трактор" собрался, выиграл в овертайме в гостях, а затем сравнял счет в серии.

Оба клуба питали какую-то непонятную слабость к овертаймам. Если брать в расчет игровое время, то "Ак Барс" с "Трактором" сыграли не 7 матчей, а 8 с лишним. В четырех матчах из семи командам для определения сильнейшего понадобилось дополнительное время, а в последнем матче серии "барсам" не удалось дотянуть до овертайма 30 секунд.

В сюжетной линии этого противостояния был один момент, который заставил вспомнить игру Ковальчука на победном для России чемпионате мира 2008 года. Том самом, когда сборная в финале обыграла канадцев у них на родине и впервые за 15 лет стала чемпионом мира. Тогда Ковальчуку весь турнир отчаянно не везло, он не мог забить, получал глупые удаления, был дисквалифицирован за драку со шведом, который нанес травму Морозову.

Но в финальном матче с Канадой главным героем стал именно Ковальчук. Сначала он сравнял счет и перевел игру в овертайм, а уже в дополнительное время окончательно похоронил надежды канадцев порадовать своих болельщиков и реабилитировался за неудачное выступление по ходу турнира.

Что-то подобное произошло со снайпером "Трактора" Андреем Костицыным. У него поразительным образом – Костицын лидер сборной Белоруссии и в "Тракторе" далеко не на последних ролях – не клеилась игра. Форвард получал необязательные удаления, которые соперники не оставляли безнаказанными, порол моменты, заботливо создаваемые товарищами по команде и с задумчивым лицом слушал наставления Белоусова.

Но за 30 секунд до окончания седьмого матча серии Костицын разом перечеркнул свои предыдущие ошибки, подобно Ковальчуку в Квебеке – нападающий после красивой комбинации поразил ворота Барулина, не оставив казанцам времени на то, чтобы сравнять счет.



Нельзя не отметить и другого героя серии – вратаря "Трактора" Гарнетта. Если бы не его уверенная игра, скорее всего, в финал вышел бы "Ак Барс", причем досрочно. В последнем матче серии казанцы совершили 31 бросок по воротам Гарнетта, но забить им удалось всего раз, тогда как из 23 выстрелов "Трактора" два поставили Барулина в тупик.

"Трактор" второй год подряд обыгрывает "Ак Барс" в серии плей-офф. В прошлом розыгрыше путь челябинцам преградил "Авангард", в этом году единственной преградой остается московское "Динамо".

Чего ждать в финале?

Делать прогнозы на финальную серию – занятие крайне неблагодарное. Единственное, что можно утверждать, не боясь ошибиться, – "Динамо" и "Трактор" не порадуют зрителей градом заброшенных шайб. Когда в воротах стоят такие мастера, как Еременко и Гарнетт – на водопад голов рассчитывать не приходится.

У "Динамо" есть небольшое преимущество за счет более раннего завершения серии со СКА. У "бело-голубых" есть неделя на восстановление, тогда как "Трактору" отведено всего три дня.

Один из главных снайперов "Трактора" Ничушкин может не принять участие в последних матчах серии, поскольку в Сочи стартует юниорский чемпионат мира, и Федерация хоккея России требует отпустить хоккеиста в расположение сборной.

Не стоит забывать и о графике матчей – начнется серия в Москве, а значит, из семи матчей четыре будут сыграны в столице. Небольшое, но все же преимущество в этом вопросе у "Динамо".

Знарок и Белоусов давно знакомы и не только лично, но и по хоккейным баталиям. Каждый наставник знает, что ожидать от своего коллеги, и уж точно подойдет к этому во всеоружии.

Финальные серии редко получаются яркими и многоголевыми, но напряженными – почти всегда. Вряд ли станет исключением и противостояние москвичей с челябинцами.

