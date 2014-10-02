Форма поиска по сайту

Московское "Динамо" обыграло голландский ПСВ в матче Лиги Европы

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" одержало вторую победу подряд в групповом турнире Лиги Европы. Москвичи одолели голландский ПСВ со счетом 1:0.

В целом, игра была практически равной. Моменты возникали и у тех, и у других ворот, но в завершающей стадии атаки сторонам все время не хватало точности. Иногда в игру вступали и голкиперы.

Матч катился к нулевой ничьей, но уже в добавленное время рефери назначил угловой у ворот гостей. С ударом Кристофера Самба голкипер справился, а добивание Юрия Жиркова отразить не смог. Этот мяч стал победным.

Таким образом, "бело-голубые" одерживают вторую победу в поединках группового этапа. В первом матче, напомним, в гостях со счетом 2:1 был повержен греческий "Панатинаикос".

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу группы E с 6 очками и имеет прекрасные шансы на выход в следующую стадию турнира.

Динамо Лига Европы ПСВ

