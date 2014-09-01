Нападающий "Динамо" Смолов будет выступать за "Урал"

Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий "Динамо" Федор Смолов продолжит карьеру в екатеринбургском "Урале". Форвард перешел в этот клуб на правах аренды, сообщает "Р-Спорт".

Соглашение будет действовать до зимы этого года, затем Смолов вернется в стан "бело-голубых". Впрочем, учитывая, что тренер "Динамо" Станислав Черчесов не слишком заинтересован в услугах нападающего, он может и дальше выступать за "Урал", если сторонам удастся договориться.

Смоловым также интересовалось московское "Торпедо", но игрок отказался переходить в московский клуб.

Игрок с 2007 года выступал за "Динамо", за которое провел 68 игр, в которых забил три мяча. Конец прошлого сезона Смолов провел в аренде в махачкалинском "Анжи".

Также нападающий призывался в сборную России, за которую забил два гола в пяти матчах.