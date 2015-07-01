Спортивный директор "Динамо" Аджоев отправлен в отставку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Спортивный директор московского "Динамо" Гурам Аджоев отправлен в отставку. Имя его преемника пока не объявлено, сообщает "Р-Спорт".

Аджоев занимал пост спортивного директора "Динамо" с 18 июля 2013 года. До этого он трудился на аналогичной должности в "Анжи".

Стоит отметить, что к Аджоеву возникли претензии у болельщиков "бело-голубых". Фанаты были недовольны тем, что клуб бесплатно расстается с рядом хорошо зарекомендовавших себя игроков и проводит неэффективную трансферную политику.

Из-за этой политики московский клуб даже был отлучен от еврокубков за нарушение финансового "fair-play". Согласно правилам УЕФА, команды обязаны зарабатывать больше, чем они тратят.

29 июня состоялось собрание акционеров "Динамо" и совета директоров клуба. Председателем совета переизбрали Василия Титова, а президентом "Динамо" – Бориса Ротенберга. Председатель наблюдательного совета "Динамо" Сергей Степашин ушел в отставку по собственному желанию.