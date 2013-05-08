В столичном театре пройдут прощальные спектакли "Приключения Пиноккио"

11 и 12 мая на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац пройдут прощальные спектакли "Приключений Пиноккио". Опера английского композитора Джонатана Доува, поставленная по сказке Карло Коллоди, представляет собой целых три часа приключений.

Стоит отметить, что музыку к спектаклю Джонатан Доув писал на протяжении 12 лет.

Декорации переносят зрителя во все основные локации сказки: в мастерскую Джепетто, в бродячий театр, в домик Голубой феи и в чрево огромной рыбы.

В 2007 году данный спектакль был поставлен в Великобритании и признан лучшей музыкальной постановкой для детей в Англии. А критики назвали представление самой успешной оперой десятилетия, и она была поставлена во многих театрах Европы.

"Приключения Пиноккио" – это первый международный проект театра, который был осуществлен в 2011 году по инициативе худрука театра имени Наталии Сац Георгия Исаакяна.

"С постановкой "Приключений Пиноккио" мы взяли курс на серьезный репертуар. Детский театр не означает театр примитивный, плохой. Он должен быть дорогим, сложным", - отметил Георгий Исаакян.

Начало представлений - в 15:00.