Мир детства: как устроен магазин на Лубянке

Фото: пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"
Во вторник, 31 марта, в Москве открывается обновленный "Детский мир". После реконструкции, длившейся почти семь лет, торговый комплекс получил название "Центральный детский магазин на Лубянке". Торжественная церемония начнется в 19.00. Гостей вечера ждет развлекательная программа, красочное шоу с выступлениями популярных артистов и детских музыкальных коллективов.
Детские товары со всего СССР
Магазин был построен в 1957 году на фундаменте снесенного Лубянского пассажа по проекту известного архитектора Алексея Душкина. В то время это сооружение было самым большим детским магазином в СССР.
Здание было семиэтажным. Первые три этажа комплекса представляли собой большие и удобные пространства, в которых были расположены стенды с продукцией всех заводов и фабрик Союза, выпускавших детскую одежду, обувь и игрушки.
В угловых частях здания располагались большие пролеты лестниц с лифтами. Центром всего магазина стал двухъярусный атриум. Верхние этажи использовались как складские помещения.
В 1992 году "Детский мир" был приватизирован. В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального уровня. В 2006 году состояние комплекса признали не отвечающим нормам безопасности. Несущие конструкции сооружения находились в предаварийном состоянии, поэтому с 1 июля 2008 года торговый комплекс закрылся на реконструкцию.
В 2012 году публике был представлен новый архитектурный проект, согласно которому общую торговую площадь магазина предполагалось увеличить с 50 до 70 тысяч квадратных метров. Таким образом, магазин должен был стать самым большим в мире магазином игрушек.
Что будет в обновленном магазине
В магазине появилось шесть тематических зон для детей и родителей:
Причем строго разделения на торговые и развлекательные зоны нет. Посетители попадут в виртуальную реальность из литературных произведений, увидят интерактивный аквариум и самые большие в мире механические часы. Они установлены в атриуме магазина. Часовой механизм, который заказали в Швейцарии, весит 4,5 тонны и состоит из 5 тысяч деталей, в том числе из 21 шестеренки, 4-метрового основного колеса и 13-метрового маятника. Механизм достигает размеров 6 на 7 метров в диаметре, а вся конструкция занимает несколько этажей атриума.
Фото: пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"
Часы в "Детском мире" на Лубянке уже вошли в пятерку главных мировых механических часов, таких как Биг-Бен, кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Гуанчжоу. Кроме монументальных механических часов в магазине появились уникальные витражи по иллюстрациям Ивана Билибина и Аристарха Лентулова.
КТО ТАКИЕ ИВАН БИЛИБИН И АРИСТАРХ ЛЕНТУЛОВИван Бибилин – русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель. Автор иллюстраций к русским сказкам и былинам. В частности, им проиллюстрированы "Сказка о царе Салтане" и "Сказка о золотом петушке", былина "Вольга", сказки Рославлева. Он же оформлял постановку оперы "Золотой Петушок".
Аристарх Лентулов – живописец. Много внимания художник уделял работе над оформлением театральных постановок. Лентулов – один из родоначальников русского авангарда. Он же в 20-х годах был председателем Общества московских художников.
В ходе реконструкции была воссоздана трехпролетная лоджия, расположенная со стороны Лубянского фасада, утерянная в 1980-е годы; оригинальная керамическая плитка; гранитный цоколь на фасаде; оконные проемы. Специалисты отреставрировали восемь бронзовых торшеров, увидеть которые можно в атриуме. В магазине появились эскалаторы, комнаты матери и ребенка, игровые комнаты для детей и родителей, прокат колясок.
Фото: пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"
Центральной площадкой для проведения детских мероприятий будет атриум магазина, который вместит всех зрителей. Отдельная зона предполагается для ресторанов и кафе – это шестой и седьмой этажи здания. На седьмом этаже магазина также появится "Музей детства".
Фото: Пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"
Символом "Центрального детского магазина на Лубянке" был выбран медвежонок Рося. Его прототипом стал плюшевый мишка 1964 года, купленный в детском магазине. В 2014 году мягкую игрушку передали в дар "Музею детства".
"Выбирая символ, мы искали героя, который сможет объединить несколько поколений людей, связать воспоминания взрослых о детстве и мир современных детей. Плюшевый мишка по-прежнему остается самой популярной игрушкой, поэтому наш выбор остановился на одном из экспонатов музея. Наш герой будет преображаться к праздникам, а также принимать активное участие в жизни магазина", – рассказала управляющая ЦДМ на Лубянке Мария Шулутко.
Для удобства посетителей прямо из магазина открыт вход на станцию метро "Лубянка". В обновленном здании магазина также будут организованы входы со всех четырех фасадов –- со стороны Лубянской площади, Театрального проезда, улиц Рождественка и Пушечная. Таким образом, в центре торгового комплекса образуется площадь, на которой будут сходиться потоки посетителей.