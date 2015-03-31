Мир детства: как устроен магазин на Лубянке

Фото: пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"

Во вторник, 31 марта, в Москве открывается обновленный "Детский мир". После реконструкции, длившейся почти семь лет, торговый комплекс получил название "Центральный детский магазин на Лубянке". Торжественная церемония начнется в 19.00. Гостей вечера ждет развлекательная программа, красочное шоу с выступлениями популярных артистов и детских музыкальных коллективов.

Детские товары со всего СССР

Магазин был построен в 1957 году на фундаменте снесенного Лубянского пассажа по проекту известного архитектора Алексея Душкина. В то время это сооружение было самым большим детским магазином в СССР.

Здание было семиэтажным. Первые три этажа комплекса представляли собой большие и удобные пространства, в которых были расположены стенды с продукцией всех заводов и фабрик Союза, выпускавших детскую одежду, обувь и игрушки.

В угловых частях здания располагались большие пролеты лестниц с лифтами. Центром всего магазина стал двухъярусный атриум. Верхние этажи использовались как складские помещения.

В 1992 году "Детский мир" был приватизирован. В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального уровня. В 2006 году состояние комплекса признали не отвечающим нормам безопасности. Несущие конструкции сооружения находились в предаварийном состоянии, поэтому с 1 июля 2008 года торговый комплекс закрылся на реконструкцию.

Центральный детский магазин на Лубянке

В 2012 году публике был представлен новый архитектурный проект, согласно которому общую торговую площадь магазина предполагалось увеличить с 50 до 70 тысяч квадратных метров. Таким образом, магазин должен был стать самым большим в мире магазином игрушек.

Что будет в обновленном магазине

В магазине появилось шесть тематических зон для детей и родителей:



1 этаж – Развлечения (кино и мультфильмы)

2 этаж – Воображение (легенды и сказки)

3 этаж – Творчество (музыка и рисование)

4 этаж – Познание (книги и чтение)

5 этаж – Технологии (Компьютеры и техника)

6 этаж – Открытия (земля и космос)

7 этаж – Музей детства

Фото: пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"

Причем строго разделения на торговые и развлекательные зоны нет. Посетители попадут в виртуальную реальность из литературных произведений, увидят интерактивный аквариум и самые большие в мире механические часы. Они установлены в атриуме магазина. Часовой механизм, который заказали в Швейцарии, весит 4,5 тонны и состоит из 5 тысяч деталей, в том числе из 21 шестеренки, 4-метрового основного колеса и 13-метрового маятника. Механизм достигает размеров 6 на 7 метров в диаметре, а вся конструкция занимает несколько этажей атриума.

Часы в "Детском мире" на Лубянке уже вошли в пятерку главных мировых механических часов, таких как Биг-Бен, кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Гуанчжоу. Кроме монументальных механических часов в магазине появились уникальные витражи по иллюстрациям Ивана Билибина и Аристарха Лентулова.

КТО ТАКИЕ ИВАН БИЛИБИН И АРИСТАРХ ЛЕНТУЛОВ Иван Бибилин – русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель. Автор иллюстраций к русским сказкам и былинам. В частности, им проиллюстрированы "Сказка о царе Салтане" и "Сказка о золотом петушке", былина "Вольга", сказки Рославлева. Он же оформлял постановку оперы "Золотой Петушок". Иван Бибилин – русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель. Автор иллюстраций к русским сказкам и былинам. В частности, им проиллюстрированы "Сказка о царе Салтане" и "Сказка о золотом петушке", былина "Вольга", сказки Рославлева. Он же оформлял постановку оперы "Золотой Петушок". Аристарх Лентулов – живописец. Много внимания художник уделял работе над оформлением театральных постановок. Лентулов – один из родоначальников русского авангарда. Он же в 20-х годах был председателем Общества московских художников.



В ходе реконструкции была воссоздана трехпролетная лоджия, расположенная со стороны Лубянского фасада, утерянная в 1980-е годы; оригинальная керамическая плитка; гранитный цоколь на фасаде; оконные проемы. Специалисты отреставрировали восемь бронзовых торшеров, увидеть которые можно в атриуме. В магазине появились эскалаторы, комнаты матери и ребенка, игровые комнаты для детей и родителей, прокат колясок.

Фото: пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"

Центральной площадкой для проведения детских мероприятий будет атриум магазина, который вместит всех зрителей. Отдельная зона предполагается для ресторанов и кафе – это шестой и седьмой этажи здания. На седьмом этаже магазина также появится "Музей детства".

Фото: Пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"

Символом "Центрального детского магазина на Лубянке" был выбран медвежонок Рося. Его прототипом стал плюшевый мишка 1964 года, купленный в детском магазине. В 2014 году мягкую игрушку передали в дар "Музею детства".

"Выбирая символ, мы искали героя, который сможет объединить несколько поколений людей, связать воспоминания взрослых о детстве и мир современных детей. Плюшевый мишка по-прежнему остается самой популярной игрушкой, поэтому наш выбор остановился на одном из экспонатов музея. Наш герой будет преображаться к праздникам, а также принимать активное участие в жизни магазина", – рассказала управляющая ЦДМ на Лубянке Мария Шулутко.

Для удобства посетителей прямо из магазина открыт вход на станцию метро "Лубянка". В обновленном здании магазина также будут организованы входы со всех четырех фасадов –- со стороны Лубянской площади, Театрального проезда, улиц Рождественка и Пушечная. Таким образом, в центре торгового комплекса образуется площадь, на которой будут сходиться потоки посетителей.