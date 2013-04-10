"Детский мир" откроет в Москве несколько флагманских магазинов

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Детский мир" собирается открыть несколько флагманских магазинов площадью до 10 тысяч квадратных метров в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Первые из них могут появиться в столице.

Как рассказал газете "Коммерсантъ" глава "Детского мира" Владимир Чирахов, в настоящее время компания подбирает подходящие помещения. Один из магазинов должен открыться уже в 2013 году.

Предполагается, что флагманские магазины должны стать лицом компании, а уникальные товары будут разрабатываться производителями специально для этой сети.

Напомним, историческую площадку "Детского мира" на Лубянке теперь занимает английский продавец игрушек Hamley’s. "Детский мир", тем не менее, остается крупнейшим в России оператором торговли детскими товарами и, кроме одноименной сети, объединяет luxury-центр "Детская галерея "Якиманка" и магазины "ELC - Центр раннего развития". Сеть насчитывает около 200 магазинов.

