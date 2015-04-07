Лидер Depeche Mode Мартин Гор: "Я делаю служебную музыку к воображаемому фильму"

Мартин Гор. Фото: "Союз Мьюзик"

27 апреля выходит сольный альбом клавишника, гитариста, автора большинства песен Depeche Mode Мартина Гора. Корреспондент M24.ru Артем Липатов позвонил Мартину Гору в Санта-Барбару, чтобы узнать подробности нового релиза.

Новый альбом лаконично назван инициалами автора – MG; уже обнародован один из 16 треков – Europa Hymn. Это не первая сольная работа Гора. На его счету – миниальбом Counterfeit e.p. (1989) и альбом Counterfeit2 (2003); оба состояли из серьезно переработанных песен самых разных авторов.

Также в послужном списке Гора – сотрудничество с сооснователем Depeche Mode и участником поп-дуэта Erasure Винсом Кларком в рамках совместного проекта, техно-дуэта VCMG. Однако инструментальные работы ранее создавались музыкантом лишь в рамках Depeche Mode (они были изданы в качестве одного из дисков бокс-сета Depeche Mode, выходившего только в Японии). MG – первый полноразмерный альбом Гора в этом жанре.

[html] [/html]

– Скажите сразу, мистер Гор – почему альбом оказался инструментальным?

– На самом деле я давно лелеял мысль о том, чтобы записать альбом без слов. Я люблю инструментальную музыку еще со времен нашей первой с Винсом и Эдди группы Composition Of Sound и до сих пор слушаю инструментальные альбомы, я люблю эмбиент. А тут вышло так, что от альбома Delta Machine осталось несколько инструментальных пьес, которые казались мне вполне достойными, но при этом места своего в альбоме не нашли. И после напряженнейшего тура с Depeche Mode я вспомнил о них.

Оказалось, что я дико устал от песен, да и вообще от слов. И я отправился с этими "потерянными темами" в студию. Когда в студии только ты, синтезаторы и звук и главный судья – ты сам, это совершенно прекрасно. Так, собственно, альбом и сложился.

– Достаточно неожиданно, надо сказать. От вас наверняка ждали третьего Counterfeit – ну или чего-то вроде того, что вы сделали с Винсом Кларком…

– Ну, элементы техно в новом альбоме есть, но только элементы. А потом, я это уже делал – а вот инструментального альбома у меня не было. К тому же меня часто превратно воспринимают как завзятого, лихого песенника, каковым я не являюсь. Иногда мне приходится корпеть пару-тройку недель над одной песней, чтобы довести ее до приличного состояния.

[html] [/html]

– А помимо нереализованных тем и каникул после тура была ли еще какая-то сверхидея, когда вы начали работу над MG?

– После 35 лет постоянной работы с группой может же у человека возникнуть момент, когда он хочет сделать только то, что хочется ему одному, не правда ли? Вот у меня так и вышло. Вы знаете, я ведь до сих пор с большим энтузиазмом отношусь ко всему, что связано с электронной музыкой, слежу в сети практически за всеми новинками жанра. К тому же, как вы, возможно, знаете, я временами диджействую – не сказать, что прямо-таки часто, но временами.

Правда, как диджей я играю преимущественно техно. Но слушаю я более разнообразную музыку. Так вот, я хотел соответствовать собственной идее альбома; он должен был стать – и стал, как мне кажется, чем-то вроде саундтрека к научно-фантастическому фильму. Но называть его так я бы все-таки не стал, это нечто большее, чем служебная музыка – даже к воображаемому фильму.

– Вы будете гастролировать с новым альбомом?

– Нет, таких планов у меня нет. Это исключительно студийная работа. Я даже и представить себе не могу, как это оформить сценически.

– Что вам как музыканту больше нравиться – выступать на сцене или работать в студии?

– Это две совершенно разные вещи, и приносят они разные результаты. В студии у тебя максимально высока творческая концентрация, там происходит процесс создания музыки. На сцене же, особенно если речь идет о затяжном туре, творчество сведено к минимуму – ты просто играешь раз за разом программу концерта. Это, конечно, своего рода рутина. Но, безусловно, концерты приносят ни с чем не сравнимое чувство энергетического обмена с публикой.

Кто бы что ни говорил, музыканту необходимо это – ощущать реакцию на свое творчество непосредственно, напрямую. И оба эти компонента дополняют, подпитывают друг друга. Так что у меня тут нет особых предпочтений.

[html] [/html]

– Известно, что в самом начале творческого пути вы работали в банке…

– Это было недолго, всего полгода. А почему вы спрашиваете?

– Мой сын – музыкант, и как-то он сказал мне: "как хорошо, что ты пишешь о музыке, потому что мои ровесники-музыканты постоянно слышат от родителей и родственников: брось эту ерунду, займись настоящим делом..."

Вам тоже так говорили?

– Ничего не меняется, абсолютно ничего не меняется в этом мире! Не могу сказать, что у меня было точь-в-точь так, но моя мама была сильно обеспокоена тем, что работа и первые гастроли сильно мешали друг другу. Мы ездили из Бэзилдона на гастроли в Лондон и другие города. Бывало, концерты затягивались, а после них случались посиделки, ну и сами понимаете, что с утра в банке я был совершенно никакой. А уйти я не мог – на мне висел кредит, взятый на мой первый синтезатор. Но как только я все выплатил, тут же ушел из банка и ни секунды об этом не жалел. Работа была дрянная, что говорить.

– Скажите, а кто был вашим героем в ту пору, на кого вы ориентировались на раннем этапе?

– Мы все совершенно боготворили Kraftwerk. Они как будто открыли нам глаза, открыли дверь в иные миры. Среди ровесников и коллег я всегда восхищался Гэри Ньюменом и Orchestra Manoeuvres In The Dark. Среди тех, кем я восхищался, почти не было рок-героев, если вы об этом — мы почти не обращали внимания на такую музыку. Как только я обзавелся тем самым синтезатором, я окончательно почувствовал себя частью этого нового электронного мира. Ну и, конечно, со временем я расширил свои горизонты и понял, что играть на гитаре тоже здорово. И, кстати говоря, работая над MG я не раз вспоминал те времена.

[html] [/html]

– Скажите, а есть у вас какие-то увлечения помимо вашего основного занятия?

– Я полюбил документальное и научно-популярное кино. Смотрю его практически каждый день.

Напоследок задам традиционный вопрос: когда ждать нового альбома Depeche Mode?

– На это я отвечу с легкостью: мы работаем уже давно и исходя из четырехлетнего цикла релизов, следующий альбом стоит ждать в 2017 году. Честно говоря, я с нетерпением жду момента, когда снова начну писать песни. Соскучился я по ним.

Артем Липатов