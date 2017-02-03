Depeche Mode выпустили первый сингл с нового альбома Spirit

[html] [/html]

Видео: youtube/пользователь: DepecheModeVEVO

Группа Depeche Mode выпустила первый сингл с нового альбома Spirit. Аудио-версия была опубликована на официальном канале группы на YouTube. Оформлением обложки сингла занимался друг музыкантов известный фотограф Антон Корбейн.

Сингл, название которого переводится как "Где революция" – вполне соответствует протестному духу музыки Depeche Mode: "Кто принимает за вас решения, вы сами или ваша религия, ваше правительство, ваши страны или ваши отъявленные патриоты?" – поется в песне. Фрагмент этой композиции группа представила на пресс-конференции, которая состоялась в октябре в Милане.