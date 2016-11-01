Кокорин вернулcя в сборную России по футболу

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил состав на контрольные матчи со сборными Катара и Румынии. Об этом пишут "Вести.Ru".

В заявку вернулись полузащитники "Спартака" Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Таким образом, они смогут выступить в национальной команде впервые после чемпионата Европы. Станислав Черчесов не вызывал Глушакова, Комбарова и Кокорина на предыдущие сборы.

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два новичка – защитники Георгий Джикия ("Амкар") и Марио Фернандес (ЦСКА). Между тем не получил вызов в команду форвард "Зенита" Артем Дзюба. 10 ноября сборная России проведет в Дохе товарищеский матч с командой Катара, а 15 ноября примет в Грозном сборную Румынии.

Состав сборной России Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар").

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Виктор Васин ("Уфа"), Иван Новосельцев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив" Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все — "Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков, Павел Могилевец (оба — "Зенит"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба — "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин").

Нападающие: Максим Канунников ("Рубин"), Александр Кокорин ("Зенит"), Дмитрий Полоз ("Ростов").

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в июле попали на видеокадры скандальной вечеринки в Монте-Карло, где на шампанское было потрачено по приблизительным подсчетам около четверти миллиона евро. Возмущение общественности вызвало то, что игроки после провального Евро развлекаются в клубе, где полуголые девушки приносят им элитный алкоголь под звуки российского гимна.

Клубы, за которые выступают футболисты, оштрафовали их и на некоторое время отстранили от основного состава. Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев больше не смогут выступать за национальную команду.

Черчесов был назначен главным тренером сборной России по футболу 11 августа. На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА. По окончании турнира тренер ушел из сборной.