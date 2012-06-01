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Москва 24

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01 июня 2012, 15:51

Один день из жизни маленьких москвичей

День защиты детей

Каждый, кто хотя бы 5 минут пообщался с детьми, знает, что их радует все: лужи в Москве, плохие дороги, пробки, бесконечные митинги, шествия и даже плохая погода. Дети умеют наслаждаться каждой прожитой минутой — редкое качество, которое после 20-и забывается почти всеми. В международный День защиты детей мы подготовили специальный фоторепортаж: фотокорреспондент Георгий Полищук провел два дня с Даней (2,5 года) и Дашей (17 лет). У них разные характеры, разный темп жизни, разный режим и они совершенно не знакомы. Единственное, что их объединяет — они еще долго будут получать удовольствие от всего, что происходит в их маленьких жизнях. Мы полюбили их всем сердцем — полюбите и вы.

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