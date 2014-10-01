Как отмечают День пожилого человека в столице

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Сегодня Москва отмечает День старшего поколения. Департамент торговли и услуг проводит благотворительные обеды и чаепития для 4, 5 тысяч пожилых москвичей, сообщает канал "Москва 24". Праздник для старшего поколения москвичей организуют также столичные предприятия, управы районов, центры соцобслуживания и общественные организации.

С поздравлением к ветеранам Великой Отечественной Войны сегодня обратился мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва". Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Правительства Москвы.

«Ваша жизнь, судьба и героические свершения неразрывно связаны с Победой в Великой Отечественной войне, восстановлением и подъемом народного хозяйства, превращением нашей страны в мощную державу. Вы внесли огромный вклад в экономический, интеллектуальный, культурный и нравственный потенциал Отчизны», - говорится в телеграмме.

Приятные сюрпризы ждали представителей старшего поколения в метро. На станциях Кольцевой линии пожилых пассажиров поздравляли сотрудники Московского Метрополитена. Руководство подземки приготовило к празднику сувениры и подарки. Как сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь Московского метрополитена Анжелика Филлипова, в метро раздадут более тысячи зонтов.

Как ранее писало издание m24.ru, cегодня в столице пройдет множество праздничных мероприятий и акций. В 15.00. в центре Москвы состоится сразу два концерта. Они пройдут в библиотеке "Дом Н.В.Гоголя" на Арбате и в кинотеатре "Иллюзион". С полным списком мероприятий, которые запланированы на День старшего поколения, можно познакомиться на сайте Департамента социальной защиты населения.

Правительство Москвы выделило на различные акции в День старшего поколения более 3 миллионов рублей.