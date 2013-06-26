В рамках Дня семьи в "Царицыно" состоится свадебный карнавал

Фото: ИТАР-ТАСС

7 июля в "Царицыно" состоится свадебный карнавал, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. На территории музея-заповедника состоится выступление музыкантов, будут организованы ретро-площадки и площадка-киностудия под открытым небом.

Откроет праздник театральная свадебная процессия, которая пройлдет по главной аллее. Для гостей праздника устроят перформансы и различные конкурсы. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах, на которых научат готовить свадебный торт, создавать свадебные букеты, венки и открытки, а также танцевать.

На специальных турнирах можно будет сыграть в шахматы, щашки и настольный теннис, а на ярмарке - выбрать свадебные украшения и бижутерию. Приятным сюрпризом станет скамейка для поцелуев, где можно будет признаться в любви своей половинке.

В праздничном концерте примут участие "Приключения электроников", Marshmallows, "Серебряная свадьба", "Пакава Ить", "Бубамара", "Жулики", ВИА "Самоцветы" и многие другие. Хэд-лайнерами концерта станет молдавская рок-группа Zdob Zi Zdub. Закончится празднование красочным фейерверком.

Начало мероприятия – в 16:00, вход свободный.

Стоит отметить, всего в честь Дня семьи, любви и верности в столице пройдет более 70 праздничных мероприятий.