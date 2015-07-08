"Выделяется обычно меньшинство" – геральдист о флаге натуралов

Фото: er.ru

В "Единой России" разработали флаг натуралов в ответ на легализацию однополых браков в США. Впервые флаг продемонстрируют вечером 8 июля в Сокольниках, где партией организован праздник в честь Дня семьи, любви и верности. По словам герольдмейстера таможенной службы, специалиста по флагам Ефима Комаровского, людям с классической ориентацией не нужно выделять себя флагами. Об этом он рассказал корреспонденту m24.ru.

На флаге изображены мама, папа и трое детей, а также хэштег #Настоящая семья. Данная символика представлена в трех вариантах в цветах российского триколора: красное изображение семьи на белом фоне и белое изображение на синем и красном фонах.

Фото: er.ru

"Я бы не стал позиционировать себя натуралом, хотя так и есть. Натуралов большинство, а выделяется, как правило, меньшинство, поэтому им нужно создавать свои флаги", – говорит Комаровский.

С другой стороны, считает эксперт, любое жизненное событие можно выделить символами. При этом с композиционной точки зрения, цвета флага, по мнению Комаровского, могут быть оправданы.

"Красный цвет оправдан менее – это все-таки более агрессивный цвет, более воинственный. Белый же цвет подходит гораздо лучше, чем остальные. Это цвет чистоты, благородства и незапятнанности.

Фото: er.ru

Если подходить к этому серьезно, я бы предложил изображать не фигуры на флаге: это, скорее, некая логотипизация. Хотя, в принципе, все возможно. На флагах, в отличие от гербов, все это спокойно воспринимается. Флажная символика гораздо более демократичная. Если геральдике фигуры имеют более сложное положение, строгие цвета, то на флаге мы можем располагать все что угодно. Кроме того, я, может быть, по-другому расположил бы фигуры, но это мое сугубо личное мнение", – сказал эксперт.

По мнению Комаровского, у меньшинств наиболее удачный флаг. "У них на флаге изображены просто цвета. Это хорошая идея. Очень грамотное расположение полос имеет ассоциативный ряд с радугой, а в дальнейшем несет иную подоплеку, совершенно не связанную с цветами. На полотне нет ничего лишнего, работают только цвета. А чем проще флаг и герб, тем лучше они запоминаются.

То же самое можно было сделать и с флагом натуралов, найти некую геометрию, сопоставить атрибуты и элементы и получить результат в виде простого изображения, не связанного с фигурами людей. Но в принципе это возможно. А вот надпись я бы убрал однозначно. На флаге, который развивается на ветру, не всегда можно прочесть надпись. Кроме того, буквенные символы самодостаточны. Здесь роль должны играть цвет и композиция", – добавил эксперт.

Напомним, 26 июня Верховный суд США разрешил заключать однополые браки во всех 50 американских штатах и федеральном округе Колумбия. Ранее вопрос о заключении гей-браков относился к юрисдикции штатов, теперь вступление в однополый брак признали конституционных правом. Судебное решение означает, что те 14 штатов, где запрещены гей-браки, должны будут снять запрет.

Поле этого радужный ЛГБТ-флаг стал появляться на аватарах рядовых пользователей, и на официальной страничке Белого дома. Через несколько дней в Госдуму России поступило предложение внести флаг ЛГБТ-сообщества в список запрещенной символики на территории РФ.

Добавим, однополые браки разрешены в ряде стран Европы, например, в Голландии, Франции, Люксембурге и Великобритании.