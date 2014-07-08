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Культура

08 июля 2014, 17:14

Петр и Феврония пока уступают святому Валентину - опрос

День семьи опросы праздники День святого Валентина

Фото: vesti.ru

Жители России чаще празднуют День всех влюбленных, чем День семьи, любви и верности. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного незадолго до 8 июля – даты, выбранной для Дня семьи, любви и верности. 21 процент россиян отмечает День всех влюбленных, он же День святого Валентина, приходящийся на 14 февраля. О готовности отмечать День семьи, любви и верности, совпадающий с днем памяти святых Петра и Февронии, сообщили только 10 процентов респондентов.

В опросе, проведенном Фондом "Общественное Мнение" 1 июля 2014 года, участвовали 1500 человек из 100 населенных пунктов в разных регионах России. Ответы различались в зависимости от возраста респондентов: так, люди до 30 лет чаще заявляли о том, что предпочитают День святого Валентина как более привычный, веселый и романтичный праздник, а также как повод для подарков. Более зрелые респонденты оказались приверженцами "духовных" и "национальных" ценностей. Они чаще одобрительно отзывались о Дне семьи, любви и верности, отмечая, что это важный день для семейных людей и церковный праздник, к тому же русский, а не заимствованный с Запада.

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В целом по стране 22 процента граждан больше любят День святого Валентина, 31 проценту нравится День святых Петра и Февронии, а 47 процентов опрошенных и вовсе не могут сформулировать свои предпочтения. Однако картина изменилась, когда организаторы опроса решили выяснить, какой из двух праздников отмечают респонденты. Если "западный" День всех влюбленных является поводом для торжества и подарков у 21 процента опрошенных, то День семьи, любви и верности готовы праздновать только 10 процентов. Равнодушных по-прежнему большинство: 56 процентов россиян игнорируют оба праздника.

Однако если сравнить эти данные с результатами схожего опроса, проведенного два года назад, можно заметить, что ситуация понемногу меняется. Если в 2012 году только 29 процентов знали о Дне семьи, любви и верности, а 31 процент респондентов слышали о таком празднике впервые, то сейчас количество просвещенных и непосвященных сравнялось: и тех и других 31 процент.

В столице отмечают День семьи, любви и верности

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