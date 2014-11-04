Форма поиска по сайту

Новости

04 ноября 2014, 09:44

События

В День народного единства в Москве будут дежурить 7,7 тысячи полицейских

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

4 ноября в столице будут обеспечивать безопасность 7,7 тысячи полицейских, сообщает Агентство "Москва".

Всего в День народного единства планируется 13 общественно-массовых мероприятий, где также будут дежурить правоохранители.

Кроме того, в парках будут нести службу 90 конных полицейских, а для наблюдения за основными мероприятиями задействуют вертолет и подвижной пункт управления авиацией.

Добавим, что места проведения массовых мероприятий 3 ноября обследовали около 70 кинологов со служебными собаками.

День народного единства обеспечение безопасности

