На Ильинке ограничат движение в День ВДВ

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На участке улицы Ильинка 2 августа ограничат движение из-за праздничных мероприятий по случаю Дня ВДВ и Ильина дня. Об этом рассказал президент торгово-промышленной палаты России и один из организаторов мероприятия Сергей Катырин, сообщает Агентство "Москва".

Для проезда с 6:00 до 16:00 будет закрыт участок улицы Ильинка от Биржевой площади до Васильевского спуска.

Праздничные мероприятия начнутся с раннего молебна на улице Ильинка, затем пройдет литургия в храме. В 11:00 из храма пророка Илии до Лобного места на Красной площади пройдет крестный ход совместно с десантниками.

В 12:00 состоятся показательные выступления курсантов и кадетов, после чего начнется концерт на Васильевском спуске.

Кроме того, ко Дню ВДВ площадь перед главным входом в парк Горького оформят как взлетно-посадочную полосу для Ил-76. В день праздника в парке пройдет музыкальный концерт и будет работать полевая кухня.

В пошлом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 85 лет. Праздничные мероприятия прошли на Красной площади, ВДНХ, в парке Горького и других городских площадках.